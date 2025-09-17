A Montesilvano l' educazione ambientale passa per i Green Tips | pillole di sostenibilità sui canali social del Comune
Si chiamano “Green Tips” e sono delle vere e proprie “pillole di sostenibilità” che, ogni settimana, saranno pubblicate sui canali social del Comune di Montesilvano grazie alla collaborazione con l’associazione Nuovo Saline. A breve uscirà il “reel video” per educare e sensibilizzare i cittadini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: montesilvano - educazione
Montesilvano, scuole. Al via dal 1 ottobre il servizio mensa senza rincari È tutto pronto per il suono della prima campanella del prossimo 15 settembre. A Montesilvano riparte il servizio mensa e, per il futuro, l’amministrazione De Martinis prevede una gestione - facebook.com Vai su Facebook
Montesilvano lancia Green Tips: pillole di sostenibilità sui social ogni settimana; Per Riciclosa raccolte dalle scuole di Montesilvano oltre 5 tonnellate di tappi [FOTO]; Montesilvano: Assessore Corinna Sandias celebra successo iniziativa “Esplorando il Sakura Lake” sensibilizzazione ambientale dei giovani.