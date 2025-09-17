A Montedago più antenne per la telefonia che case ma l' amministrazione comunale ha le mani legate
ANCONA – Troppe antenne di telefonia mobile a Montedago. Così, tra i cittadini, cresce la paura per la propria salute, ma anche per il paesaggio che verrà sensibilmente modificato. Il tema è stato trattato ieri in consiglio comunale attraverso una doppia interrogazione urgente da parte dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: montedago - antenne
