A Monte Sant' Angelo mostra e libro con le foto ritrovate dal set di ' Non si sevizia un Paperino'

Il 21 settembre, alle 16.45, saranno presentati a Monte SantAngelo il volume ‘Non si sevizia un paperino. Le Foto Ritrovate’, edito da Bloodbuster, e la mostra omonima di foto inedite di Biagio Salcuni, scattate sul set del film considerato da molti il capolavoro di Lucio Fulci, girato a Monte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Monte Sant'Angelo celebra Lucio Fulci con "Non si sevizia un paperino. Le Foto Ritrovate" - Il libro, edito da Bloodbuster, raccoglie 84 fotografie restaurate, corredate da interventi di Antonella Fulci, figlia del regista

