A Misano il Summer Camp del Circolo Schermistico Forlivese

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico si è svolto dal 7 al 13 settembre il Summer Camp del Circolo Schermistico Forlivese con la partecipazione della Koala Reggio Emilia. Una settimana intensa che ha visto protagonisti i ragazzi della categoria Gpg (10-14 anni), impegnati in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: misano - summer

Summer Camp allo Sporting Club Saronno.

Cerca Video su questo argomento: Misano Summer Camp Circolo