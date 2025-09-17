A Milano la mostra fotografica fratelli dei bambini con mali genetici
A Milano, alla Fabbrica del Vapore, fino al 20 settembre l’associazione Vidas propone la mostra video-fotografica “Con la nostra voce – Storie di libertà”, dedicata ai bambini con malattie gravi. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: milano - mostra
Diletta Pagliano operata a Milano: mostra i 70 punti di sutura in testa e ringrazia
"Fatte su misura", al Museo della Scienza di Milano la nuova mostra dedicata alle auto
Il racconto fotografico di Lorenzo Capellini in mostra a Milano
Sta per aprirsi l’attesissima mostra di Giuseppe Pellizza da Volpedo alla GAM di Milano! Puoi già prenotare la tua visita guidata sul nostro sito e assicurarti un posto in prima fila davanti ai suoi capolavori. Mentre aspettiamo di iniziare con i tour all'esposizi - facebook.com Vai su Facebook
Volti e pensieri dei siblings. Non sono solo “fratelli di”; Novecento - Mostra - Milano - Officina Antiquaria; La fotografia a colori dai fratelli Lumière a oggi.
“Chokora, il barattolo che voleva suonare”: la mostra che racconta i bambini di strada di Nairobi - La mostra fotografica di Valentina Tamborra, accompagnata dalle parole di Mario De Santis, sarà esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 21 settembre. Segnala vita.it
Nell’ambito del Fuori Expo all’Ambasciata di Tokyo, fino al 13 ottobre la mostra fotografica “Milano con gli occhi di Leonardo”. - Nell’ambito del Fuori Expo, all’Ambasciata italiana di Tokyo, può essere visitata fino al 13 ottobre la mostra fotografica “Milano con gli occhi di Leonardo” realizzata da Fondazione Bracco. Si legge su msn.com