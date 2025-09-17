A Milano arriva il festival gratis dedicato al circo e agli spettacoli di strada

17 set 2025

Dal 19 al 21 settembre a Milano, presso l'Anfiteatro Martesana, torna ‘Fuori Asse Festival’, manifestazione interamente dedicata al circo contemporaneo.Obiettivo del festival è quello di creare un momento di festa collettiva in un luogo chiave per la città di Milano, crocevia di incontri e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

