A Milano apre Vitrum 2025 con più di 200 espositori

Milano , 17 set. (askanews) - Un materiale antico, ma oggi più che mai protagonista dell'innovazione: il vetro. Da oggi, martedì 16 settembre 2025 , fino al 19 settembre, a Fiera Milano, è aperta Vitrum 2025, la manifestazione internazionale dedicata a macchine, impianti e tecnologie per la lavorazione del vetro. Una piattaforma strategica per il futuro di settori chiave come edilizia, automotive, packaging. Con oltre 200 espositori , di cui il 30% internazionali, Vitrum si conferma il punto di riferimento per una filiera che in Italia vale oltre 6 miliardi di euro tra produzione e lavorazione del vetro (fonti: GIMAV e Assovetro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Apre Vitrum, tra esigenze filiera vetro emerge la formazione - "L'Italia è il più grande produttore di vetro in Europa e ciò nonostante non esista nessuna università specializzata come in Germania, dove invece ci sono dei corsi di laurea ... Segnala msn.com