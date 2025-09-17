A Maccarese la quarta edizione di Cinema Damare

Fiumicino, 17 settembre 2025 – Dal 18 al 20 settembre, il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la 4ª edizione di “Cinema Damare”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Fiumicino che si svolgerà all’aperto. Si tratta di un festival internazionale dedicato al cinema indipendente, con un ricco programma di proiezioni d i lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti da diversi Paesi, oltre a incontri con autori, produttori e sceneggiatori, dibattiti e momenti di networking. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare nuove voci autoriali e linguaggi innovativi, favorire il dialogo tra autori e pubblico e rafforzare la promozione culturale del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it