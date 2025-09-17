A Maccarese la quarta edizione di Cinema Damare
Fiumicino, 17 settembre 2025 – Dal 18 al 20 settembre, il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la 4ª edizione di “Cinema Damare”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Fiumicino che si svolgerà all’aperto. Si tratta di un festival internazionale dedicato al cinema indipendente, con un ricco programma di proiezioni d i lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti da diversi Paesi, oltre a incontri con autori, produttori e sceneggiatori, dibattiti e momenti di networking. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare nuove voci autoriali e linguaggi innovativi, favorire il dialogo tra autori e pubblico e rafforzare la promozione culturale del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: maccarese - quarta
Fervono i preparativi per la prima edizione della rievocazione storica a maccarese. Invitiamo tutti voi a seguire la pagina ufficiale La Terra del Drago - Rievocazione Storica di Maccarese e se ne avete piacere a contattarci per info e per aiutarci a rendere quest - facebook.com Vai su Facebook
A Maccarese la quarta edizione di Cinema Damare; Cinema Damare: 18–20 settembre, cinema sotto le stelle a Maccarese; Fiumicino Jazz Festival, i concerti Max Ionata e Susanna Stivali.
Premio Film Impresa, al via il bando per la quarta edizione - È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuta ormai un hub ... Secondo ansa.it