A Luigi Lo Cascio il Premio Novelli 2025 E alla Rocca una mostra con le immagini del film ' I cento passi'
Sarà conferito a Luigi Lo Cascio il Premio "Ermete Novelli", che il Comune di Bertinoro assegna con cadenza biennale per rendere omaggio al ricordo del grande attore di inizio Novecento, vero mattatore del teatro italiano, originario proprio del 'balcone di Romagna' (la sua era una delle famiglie.
Perché "I cento passi" (2000) di Marco Tullio Giordana con un magnifico Luigi Lo Cascio è il film da vedere stasera in tv su Rai 3
Per il suo straordinario talento, sarà Luigi Lo Cascio a ricevere questa sera a Fano il premio Cinefortunae 2025.
Si potrebbe parlare di anno della svolta, o comunque di un momento determinante per la carriera di Luigi Lo Cascio, per quel che riguarda il 2003 e 'La Meglio Gioventù' per la regia di Marco Tullio