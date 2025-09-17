A Le Gru c' è Riciclo Park | due giorni di giochi e laboratori per diventare Eco-Eroi
Le Gru rinnova il suo impegno per le famiglie e i bambini e, sabato 27 e domenica 28 settembre, ospiterà un evento speciale all'insegna della sostenibilità: "Riciclo Park". Dalle 11 alle 19, i più piccoli avranno l'opportunità di imparare il valore del riciclo e del riuso attraverso un percorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
