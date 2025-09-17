A Ladispoli torna la rassegna Caravaggio in vetrina
Ladispoli, 17 settembre 2025 – “Per il quinto anno consecutivo, sarà un evento dedicato a Caravaggio ad inaugurare il programma autunnale delle iniziative artistiche e culturali varate dall’Amministrazione comunale di Ladispoli dopo un cartellone estivo di elevato spessore”. Con queste parole, la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato il ritorno della rassegna “ Caravaggio in vetrina ” che, da sabato 27 settembre, tornerà a trasformare le strade del centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto per rendere omaggio a Michelangelo Merisi a 454 anni dalla nascita. “Per tenere sempre alta l’attenzione sul legame tra il territorio e Caravaggio – ribadisce la delegata – in occasione dell’anniversario della nascita, viale Italia ed altre strade diventeranno un’esposizione di opere realizzate da artisti provenienti da tutta la regione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
