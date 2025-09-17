A Guardiagrele apre l' Informagiovani uno sportello che aiuta a orientarsi tra le offerte di lavoro e la formazione

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà attivo dalla prossima settimana, all'Urp del Comune di Guardiagrele, lo sportello Informagiovani, gestito nell'ambito dei progetti del Servizio civile nazionale. Lo sportello è destinato ai giovani, con l'obiettivo di informarli rispetto alle opportunità formative o lavorative offerte a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

