A Guardiagrele apre l' Informagiovani uno sportello che aiuta a orientarsi tra le offerte di lavoro e la formazione
Sarà attivo dalla prossima settimana, all'Urp del Comune di Guardiagrele, lo sportello Informagiovani, gestito nell'ambito dei progetti del Servizio civile nazionale. Lo sportello è destinato ai giovani, con l'obiettivo di informarli rispetto alle opportunità formative o lavorative offerte a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: guardiagrele - apre
