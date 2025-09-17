A giudizio dipendenti del caseificio | Fecero mobbing a due sorelle

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mobbing al caseificio, due dipendenti di Fattorie Marchigiane a giudizio. Le sorelle Sonia e Francesca Gori, storiche lavoratrici dello stabilimento di Colli al Metauro, avevano denunciato di essere state vessate e isolate dopo aver segnalato irregolarità gravissime nei prodotti: mozzarelle riciclate, caciotte con trappole per topi, cagliate cadute a terra e muffe raschiate per essere rimesse in commercio. Ora il caso è approdato in tribunale: il Gup di Pesaro ieri mattina ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, fissando il dibattimento per il prossimo 24 ottobre. L’udienza preliminare si è svolta ieri davanti alla giudice Paci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a giudizio dipendenti del caseificio fecero mobbing a due sorelle

© Ilrestodelcarlino.it - A giudizio dipendenti del caseificio: "Fecero mobbing a due sorelle"

In questa notizia si parla di: giudizio - dipendenti

Jet precipitato sul Legnone, chiesto il rinvio a giudizio per 8 dipendenti Leonardo

A giudizio dipendenti del caseificio: Fecero mobbing a due sorelle.

Jet precipitato sul Legnone, chiesto il rinvio a giudizio per 8 dipendenti Leonardo - Per il jet militare precipitato sul Monte Legnone, la Procura della Repubblica di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Spa e otto dipendenti, come riporta Prima Lecco. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giudizio Dipendenti Caseificio Fecero