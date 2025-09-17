A Gaza è in atto un genocidio L’Italia alzi la voce

L'Ue potrebbe sospendere le concessioni commerciali con Israele e imporre sanzioni ai ministri estremisti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Gaza è in atto un genocidio. L’Italia alzi la voce

In questa notizia si parla di: gaza - atto

Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza

Un viaggio negli abissi dello sterminio in atto a Gaza

Testimone del raid israeliano a Chiesa di Gaza: "Atto ingiustificato"

Guterres: non spetta al Segretario Onu determinare se a Gaza è in atto un genocidio - facebook.com Vai su Facebook

Mentre #Israele entra a #Gaza per l'ultimo atto del genocidio, la #Flotilla risponde: "Non ci fermiamo proprio ora" Per la prima volta l'esercito è entrato a Gaza, i carriarmati stanno avanzanto. Cosa ne pensano le attiviste e gli attivisti imbarcati sulla Global Sumu - X Vai su X

Gaza: uccisi 9 civili in un raid, tra le vittime anche una nota giornalista e il figlio; Anche l’Onu accusa Israele | A Gaza è genocidio; La Spagna sanziona Israele Embargo di armi e combustibile | A Gaza è in atto uno sterminio.

Commissione d’inchiesta Onu accusa: “A Gaza è genocidio”. Israele replica: antisemiti - Secondo l'indagine gli atti nella Striscia soddisfano quattro dei cinque criteri ufficiali della Convenzione sul genocidio. Scrive huffingtonpost.it

Gaza: atto finale - Ma un rapporto Onu accusa: quello in corso nella Striscia è un genocidio. Segnala ispionline.it