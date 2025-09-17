A Gaza è il caos dopo l' invasione israeliana | carri armati macerie e bugie; l’Europa si lava le mani l’America applaude

Mentre la Striscia crolla sotto le bombe, l’Occidente gioca al Risiko umanitario. E la gente muore davvero Sono le cinque del mattino e già l’inferno ha il motore acceso. Israele invade Gaza City mentre il cielo ancora sbadiglia. Bombe, fumo, sabbia in bocca. È la guerra, bellezza. E i civili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

a gaza 232 il caos dopo l invasione israeliana carri armati macerie e bugie l8217europa si lava le mani l8217america applaude

