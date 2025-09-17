A Gaza è il caos dopo l' invasione israeliana | carri armati macerie e bugie; l’Europa si lava le mani l’America applaude
Mentre la Striscia crolla sotto le bombe, l’Occidente gioca al Risiko umanitario. E la gente muore davvero Sono le cinque del mattino e già l’inferno ha il motore acceso. Israele invade Gaza City mentre il cielo ancora sbadiglia. Bombe, fumo, sabbia in bocca. È la guerra, bellezza. E i civili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - caos
Gaza, Netanyahu impiega bande di trafficanti e terroristi dell’ISIS per sabotare aiuti umanitari: il caos come strategia
Caos per un sacco di farina, governo Gaza: 100mila bambini a rischio
Gaza, caos per un sacco di farina: si diffonde la "carestia di massa" | VIDEO
Gaza, l’assedio senza fine di Netanyahu: caos, ostaggi in pericolo e crisi umanitaria https://24plus.ilsole24ore.com/art/gaza-l-assedio-senza-fine-netanyahu-caos-strategico-ostaggi-pericolo-e-crisi-umanitaria-AHR2p4fC?utm_term=Autofeed&utm_medium=T - X Vai su X
Settembre, tempo di ritorno a scuola. Ma cosa significa davvero tornare tra i banchi a Gaza? Significa trovare un'oasi di normalità in mezzo al caos. Significa percorrere strade difficili per raggiungere uno dei nostri spazi educativi sicuri, come fanno ogni gior - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tre anni di lavori è ancora caos treni in Valtellina La Cisl | Altri disagi sono inaccettabili.
Piovono aiuti dal cielo a Gaza, scene di caos tra i palestinesi - Scene di caos nella Striscia di Gaza dove i palestinesi si precipitano a raccogliere aiuti che piovono dal cielo. Lo riporta ilmessaggero.it
Gaza, aiuti nel caos. Giordania: “Coloni israeliani hanno assaltato un convoglio”. Onu contro Ghf: “Viola il diritto internazionale” - Gli aiuti umanitari restano, insieme alla volontà del governo Netanyahu di occupare definitivamente la Striscia, al centro del dibattito internazionale su Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it