Mentre la Striscia crolla sotto le bombe, l’Occidente gioca al Risiko umanitario. E la gente muore davvero Sono le cinque del mattino e già l’inferno ha il motore acceso. Israele invade Gaza City mentre il cielo ancora sbadiglia. Bombe, fumo, sabbia in bocca. È la guerra, bellezza. E i civili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Gaza è il caos dopo l'invasione israeliana: carri armati, macerie e bugie; l'Europa si lava le mani, l'America applaude