A Galliate torna la Festa dello sport
. L'appuntamento è per sabato 20 settembre, alle 15, in piazza Vittorio Veneto.L'evento è promosso dalla Consulta dello sport e dall'assessorato allo Sport del Comune di Galliate. Dalle 15 verranno allestiti dei gazebo informativi da parte delle società. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
