A forte velocità sulla Tangenziale di Napoli tampona uno scooter e scappa | 36enne denunciato

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato circa due settimane dopo l'incidente da lui provocato sulla Tangenziale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

