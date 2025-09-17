A forte velocità sulla Tangenziale di Napoli tampona uno scooter e scappa | 36enne denunciato
L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato circa due settimane dopo l'incidente da lui provocato sulla Tangenziale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: forte - velocit
Incidente sulla rotatoria per Torremozza Attimi di paura oggi sulla rotatoria che conduce a Torremozza, dove una Fiat Panda bianca a noleggio è uscita di strada dopo aver impattato contro un cordolo della rotatoria a forte velocità. A bordo del mezzo viag - facebook.com Vai su Facebook