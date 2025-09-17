A Deliceto una struttura ricettiva nel Convento di Sant’Antonio del 1500

Il Convento di Sant’Antonio, a Deliceto, ha oltre cinque secoli di storia. Fu edificato nel 1510. L’edificio ha una pianta quadrata, forme lineari e struttura in muratura. Sfoggia un elegante chiostro con pozzo centrale e si sviluppa su due piani collegati da un’ampia scalinata. L’antica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

