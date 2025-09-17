A ChorusLife | un David di 635.000 mattoncini Lego
Bergamo. Oltre 635.000 mattoncini, più di 3.000 ore di lavoro. Numeri di un’opera monumentale, in anteprima mondiale a ChorusLife: è il David di Michelangelo in mattoncini Lego, attrazione principale di Mattoncini a Bergamo (MAB), che torna con un’edizione speciale nello smart district della città. Sabato 20 e domenica 21 settembre, la rassegna – giunta alla nona edizione – unisce l’esperienza de La Città del Mattoncino (punto di riferimento per la community dei mattoncini colorati dal 2014)) e la cornice contemporanea di ChorusLife per due giornate a ingresso libero dedicate a famiglie, appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
