A che ora i Mondiali di atletica domani | orari giovedì 18 settembre tv programma streaming italiani in gara
Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che sarà impegnata nelle batterie dei 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sui 10.000 metri nella giornata di sabato. La trentina inizierà la rincorsa a un secondo alloro iridato, accompagnata da Federica Del Buono e Micol Majori. 🔗 Leggi su Oasport.it
mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
