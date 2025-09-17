Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che sarà impegnata nelle batterie dei 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sui 10.000 metri nella giornata di sabato. La trentina inizierà la rincorsa a un secondo alloro iridato, accompagnata da Federica Del Buono e Micol Majori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 18 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara