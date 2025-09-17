A che ora Berrettini-Svrcina ATP Hangzhou 2025 | orario tv programma streaming
Matteo Berrettini affronterà il ceco Dalibor Svrcina al primo turno del torneo ATP 250 di Hangzhou. Il tennista romano farà il proprio ritorno in campo dopo due mesi e mezzo di assenza dal palcoscenico internazionale (l’ultima apparizione risale al primo turno di Wimbledon), incrociando un lucky loser che oggi è stato sconfitto da Giulio Zeppieri nell’ultimo turno delle qualificazioni. Quale sarà lo stato di forma del nostro portacolori? Saprà superare il primo ostacolo di questa avventura? L’appuntamento sul cemento della località cinese è per giovedì 18 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 07. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
Atp Hanghzou, pronostico Berrettini-Svrcina: ritorno tra le incognite
1T #ATP 250 Hangzhou #Zeppieri vs Sun #Arnaldi vs Cazaux #Berrettini vs Svrcina --- 1T ATP 250 Chengdu #Musetti bye 2T vs Atmane o Prizmic #Sonego vs JM Cerundolo #Darderi bye 2T vs Thompson - X Vai su X
Berrettini-Svrcina, primo turno Atp 250 Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming; Torna Berrettini: il programma di giovedì su Sky.
Berrettini-Svrcina, primo turno Atp 250 Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano si prepara al ritorno in campo dopo la sconfitta all'esordio di Wimbledon: al debutto affronterà un lucky loser ... Secondo corrieredellosport.it
Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di giovedì: partite e orari - Ottanta giorni dopo l'ultima volta, Matteo Berrettini torna in campo: l'azzurro apre l'Atp 250 di Hangzhou contro il lucky loser ceco Dalibor Svrcina. Segnala sport.sky.it