Matteo Berrettini affronterà il ceco Dalibor Svrcina al primo turno del torneo ATP 250 di Hangzhou. Il tennista romano farà il proprio ritorno in campo dopo due mesi e mezzo di assenza dal palcoscenico internazionale (l’ultima apparizione risale al primo turno di Wimbledon), incrociando un lucky loser che oggi è stato sconfitto da Giulio Zeppieri nell’ultimo turno delle qualificazioni. Quale sarà lo stato di forma del nostro portacolori? Saprà superare il primo ostacolo di questa avventura? L’appuntamento sul cemento della località cinese è per giovedì 18 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 07. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming