A Castelnuovo Rangone inaugurato il nuovo sportello Hera

Modenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Massimo Paradisi, dell’assessore all’Ambiente Matteo Ferrari e di Ivan Buccolieri, responsabile Front Office Hera Comm, il nuovo sportello clienti Hera di Castelnuovo Rangone, in viale Eugenio Zanasi 42B.La nuova sede, completamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

