A Castelnuovo Rangone inaugurato il nuovo sportello Hera
È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Massimo Paradisi, dell’assessore all’Ambiente Matteo Ferrari e di Ivan Buccolieri, responsabile Front Office Hera Comm, il nuovo sportello clienti Hera di Castelnuovo Rangone, in viale Eugenio Zanasi 42B.La nuova sede, completamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: castelnuovo - rangone
Anziana travolta da un furgone e uccisa, shock a Castelnuovo Rangone
Castelnuovo Rangone, 45enne perseguitava l’ex compagna: arrestato per atti persecutori
Modena, giovane accoltella genitori e sorella a Castelnuovo Rangone, ferendoli: arrestato
Il Comune di Castelnuovo Rangone ha da tempo istituito lo sportello “NON DA SOLI”, un servizio a sostegno dei cittadini che hanno subito danni a seguito di scippi, borseggi o altri piccoli reati. Attraverso il fondo “Non da soli”, realizzato tramite contributo r - facebook.com Vai su Facebook
A Castelnuovo Rangone inaugurato il nuovo sportello Hera; Nuova Pedemontana, inaugurato l’ultimo tratto. Come cambia la viabilità per i mezzi pesanti; Inaugurazione Camera del lavoro Castelnuovo Rangone.
Inaugurato il nuovo padiglione dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco - Così Maurizio Rasero, presidente della Provincia di Asti si è espresso questa ... Come scrive atnews.it