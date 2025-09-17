A Caserta il primo polo di servizi Oltre la divisa
Giovedì 18 settembre alle 18, presso la Biblioteca della Diocesi di Caserta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 1° Polo di Servizi “Oltre la Divisa”, dedicato al personale militare in servizio e in quiescenza delle tre Forze Armate. All’evento interverrà il Presidente del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
