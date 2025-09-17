Giovedì 18 settembre alle 18, presso la Biblioteca della Diocesi di Caserta , si terrà la conferenza stampa di presentazione del 1° Polo di Servizi “ Oltre la Divisa ”, dedicato al personale militare in servizio e in quiescenza delle tre Forze Armate. All’evento interverrà il Presidente del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caserta - primo

Asl Caserta, il primo trimestre dell’iniziativa Femur Fast Track Unit: percentuali da record nel trattamento delle fratture collo femore

West Nile, primo morto in Campania: è della provincia di Caserta

Primo caso di West Nile a Catania, è un 74enne di Caserta

Il primo concerto rap alla Reggia di Caserta vede Rocco Hunt duettare con il figlio Giovanni e ospiti come Irama, Noemi e Gigi D'Alessio - facebook.com Vai su Facebook

A Caserta il primo polo di servizi Oltre la divisa; Caserta. Nasce il primo Polo di servizi e formazione per militari e loro famiglie; Reggia di Caserta, altro record: con 17mila visitatori è seconda dopo Pompei.

Caserta, sostegno a personale militare e famiglie: nasce Polo Servizi “Oltre la Divisa” - Giovedì 18 settembre, alle ore 18, nella Biblioteca della Diocesi di Caserta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 1° Polo di Servizi ... Lo riporta pupia.tv

Caserta, svolta assistenza a disabili e anziani: ok servizi a domicilio - Sono vicende difficili quelle delle famiglie che quotidianamente devono confrontarsi con le inefficienze e i ritardi delle politiche sociali casertani. Da ilmattino.it