A caccia di riscatto Morazzini | | La Sangiustese vale molto di più
"Sarà una Sangiustese decisa a riscattare le prime due giornate di campionato che non rispecchiano il vero valore della squadra". Nicolò Morazzini, difensore dei rossoblù, parla del match di ritorno di oggi in Coppa Italia contro la Civitanovese. "All’andata – ricorda – la partita è finita in parità (1-1) e noi oggi dovremo disputare una gara come il primo tempo giocato a Civitanova. Non solo, dovremo fare quanto ci chiede l’allenatore per tutto l’arco della partita e poi sapere gestire i momenti difficili che possono capitare durante un match. Inoltre dobbiamo puntare sul gioco perché rappresenta la nostra arma". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
