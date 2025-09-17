A ‘caccia’ di funghi ma con giudizio Attenti la montagna non è per tutti Torna l’idea di far pagare i soccorsi

Firenze, 17 settembre 2025 – La stagione dei funghi è entrata nel vivo, come dimostrano le migliaia di foto degli appassionati sui social. Sì, perché la ‘nuova’ moda dei cercatori non è più quella di vantarsi di panieri colmi al bar o al lavoro, ma sulle piazze virtuali. Stagione nel vivo vuol dire super-lavoro per i soccorritori: Soccorso alpino, 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco. Sono migliaia le ore di servizio ogni fine settimana per cercare di mettere una pezza ai quotidiani incidenti dei fungaioli. Tra le raccomandazioni del Soccorso alpino una riguarda l’attenzione al meteo: le condizioni avverse, con piogge e terreno scivoloso, rendono i boschi insidiosi e prudenza e responsabilità diventano requisiti primari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

