A Bolsena l’Opera naviga fra le onde del lago
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025 il Lago di Bolsena si trasforma in un teatro naturale grazie a Opera Boat, il progetto ideato da E45 che porta la lirica contemporanea a bordo del battello Fenice, per un’esperienza immersiva fra natura, musica e leggende. Ogni giorno, con partenza dal Porto di Capodimonte, i viaggiatori circumnavigheranno l’Isola Bisentina e ascolteranno dal vivo quattro composizioni inedite firmate dal collettivo Innova.fert di Bologna, eseguite da cantanti e musicisti under 30 formati nei migliori conservatori italiani ed europei. Solo venti spettatori per replica, per un concerto intimo e unico, tre volte al giorno (ore 16:30, 17:30 e 18:30). 🔗 Leggi su Funweek.it
