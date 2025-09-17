A Bologna i leader dell’innovazione Cillario e Onofri Cubbit Italia vicina a un punto di svolta
Il 17 e 18 settembre torna The Bologna Gathering. Previsto l’arrivo di investitori di venture capital da tutto il mondo. Per i co-fondatori di Cubbit e ideatori dell’evento “Gli ultimi mesi dimostrano come continuano ad aumentare gli investimenti di capitali internazionali su. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: bologna - leader
Sorrisi e campioni: Bologna sogna in grande. Immobile già leader, Bernardeschi scalpita
Bologna-Como 1-0 pagelle: Orsolini ancora decisivo, steccano le stelle di Fàbregas I rossoblù vincono di misura grazie a un gol del loro leader. Deludono Paz e Morata. Tra i migliori anche Freuler e Castro
Bologna, c’è attesa per il ritorno del vero Ferguson: il leader dei rossoblù pronto a rilanciarsi
A giugno era finito sulla lista dei partenti di Massara ma nessuno si è fatto avanti. Ora con Gasp è uno dei leader difensivi e le prestazioni contro Bologna e Pisa hanno convinto tutti ? Iacopo Mirabella - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, Vitik: "Sono pronto ad essere un leader. Qui si respira un bel clima" - 26, iniziata domenica con il raduno a Casteldebole e che da questa sera proseguirà in quel di Valles (partenza alle ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Bologna, Orsolini leader del sogno europeo: due obiettivi per l'estate - Quel pensiero stupendo, chiamato Champions League, innominabile, impensabile all’inizio della stagione, sta diventando sempre più concreto in casa ... Segnala calciomercato.com