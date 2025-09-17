A Bergamo arrivano i BisBuoni di Save the Children | un biscotto per cambiare il mondo
Un biscotto che fa bene due volte: a chi lo assapora e ai bambini che potranno avere un futuro migliore. È questo lo spirito con cui Save the Children lancia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, l’iniziativa che sabato 20 e domenica 21 settembre porterà in 100 piazze italiane, tra cui anche Bergamo, i biscotti solidali creati per accendere i riflettori sulle disuguaglianze che colpiscono milioni di bambini nel mondo. In città, i volontari saranno presenti per distribuire i BisBuoni a chi sceglierà di sostenere l’iniziativa con una donazione minima di 15 euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
