A Bari moda design e ospitalità con il primo evento di Nugnes
Venerdì 19 settembre, dalle ore 18 alle 21, il civico 32 di via Nicolò Putignani accoglierà il primo evento di Nugnes a Bari, un appuntamento che traduce in esperienza la sua visione mediterranea fatta di moda, design contemporaneo e lifestyle. Un momento di incontro che segna l’inizio di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
*ERRICO MARIA – Alta Moda Sposa* Le nuove *Collezioni Sposa 2026* stanno per incantare. Vi aspettiamo per un evento esclusivo all'insegna della bellezza e dell'eleganza senza tempo. *Teatro Petruzzelli – Bari* *21 Settembre 2025* Un'esperi
