A Bari la pedalata BiciclettAmici

Baritoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma domenica 21 settembre la pedalataBiciclettAmici”, organizzata dal Municipio II su proposta della commissione Cultura e Sport.L’appuntamento prevede il raduno alle ore 8.30 al parco Don Tonino Bello (viale Gandhi), con partenza alle ore 9.30 e rientro alle 12: la ciclopasseggiata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - pedalata

A Bari la pedalata "BiciclettAmici"

A Bari la pedalata BiciclettAmici 21 settembre 2025; Agricoltura: Aifo scrive al Ministro Lollobrigida: “Così i frantoi rischiano la paralisi”.

Cerca Video su questo argomento: Bari Pedalata Biciclettamici