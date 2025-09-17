54enne torna a casa ubriaca ed uccide il cane del figlio con una spada da samurai

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un atto di violenza scioccante a Sandbach. Una donna di 54 anni, Alicia Darcy, è stata condannata a 18 mesi di reclusione per aver ucciso brutalmente il cane del figlio utilizzando una spada da samurai. L’episodio, avvenuto il 12 ottobre 2024 a Sandbach, nel Cheshire, è stato definito dagli investigatori di violenza inaudita e inspiegabile. La notte del crimine. Secondo la ricostruzione della polizia del Cheshire, gli agenti, intervenuti in un’abitazione di Platt Avenue, hanno trovato il cane con la lama ancora conficcata nel torso, mentre giaceva in posizione di riposo sul divano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

