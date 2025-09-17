45 milioni per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo | domande entro il 10 ottobre Valditara | Sport palestra di vita
È stato pubblicato l’Avviso pubblico da 45 milioni di euro destinato ai Licei scientifici a indirizzo sportivo, per finanziare l’acquisto di attrezzature utili alla didattica laboratoriale e al miglioramento delle competenze nelle discipline sportive, come disposto dal decreto ministeriale del 27 maggio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
45 milioni per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: domande entro il 10 ottobre. Valditara: Sport palestra di vita