4 ottobre san francesco diventa giorno festivo nazionale dal 2026

Il Parlamento ha approvato il ritorno del 4 ottobre come giorno festivo nazionale, dedicato a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Una ricorrenza che aveva perso il suo status di festività civile nel 1977, ma che verrà ripristinata in occasione dell’ ottocentesimo anniversario della morte del Santo, nel 2026. Indice. 4 ottobre – Il ritorno di un giorno festivo per San Francesco Le proposte di legge.. San Francesco: quando entrerà in vigore la festa del 4 ottobre Il significato della celebrazione.. Chi era San Francesco d’Assisi Un Santo moderno.. FAQ sulla festa del 4 ottobre per San Francesco. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

