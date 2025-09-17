30 Funzionalità di Google Foto per Gestire Immagini e Video
Google Foto non è solo un archivio per immagini e video, ma un potente strumento per organizzare ricordi, trasformarli con modifiche creative e condividerli facilmente. Con funzionalità spesso poco conosciute, si può sfruttare al massimo questa piattaforma su smartphone e PC. Questa applicazione Google, però, non è solo un'app di backup o di visualizzazione foto, ha anche tantissime funzioni che possiamo raccogliere qui in una guida ai trucchi per Google Foto. Si potranno quindi gestire le foto di tutta una vita, vederle in album o in altri formati come slideshoew e fotolibri, condividerle, modificarle, scaricarle ed ottenere ogni tipo di informazione o dato nascosto. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
In questa notizia si parla di: funzionalit - google
