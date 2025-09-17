Milano, 16 set. (askanews) - Nell'attesa delle celebrazioni per il 30esimo anniversario che si terrà nel 2026, Pokémon è stato protagonista di un grande evento a Parigi (il 13 e 14 settembre, organizzato da The Pokémon Company International), in vista del lancio del nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Nel nuovo capitolo della serie sarà possibile visitare Luminopoli, la città resa celebre da Pokémon X e Y - usciti nel 2013 su Nintendo 3DS - con il compito di svelarne i segreti affrontando Pokémon selvatici e allenatori in dinamiche lotte in tempo reale, una novità assoluta per la serie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 30 anni di Pokemon, a Parigi l'evento 'Leggende Pokémon: Z-A'