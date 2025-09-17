19enne scende dal taxi a Como senza pagare la polizia lo rintraccia | la giustificazione del ragazzo

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025

Un 19enne tunisino è stato denunciato a Como per insolvenza fraudolenta dopo aver tentato di non pagare una corsa in taxi e fuggire. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

19enne scende dal taxi a como senza pagare la polizia lo rintraccia la giustificazione del ragazzo

© Notizie.virgilio.it - 19enne scende dal taxi a Como senza pagare, la polizia lo rintraccia: la giustificazione del ragazzo

