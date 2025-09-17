17enne aggredisce ex compagno di classe a martellate | arrestato per tentato omicidio

NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Momenti di paura all’Istituto tecnico industriale “Alessandro Volta” di Napoli, dove un 17enne ha aggredito un ex compagno di classe, 18 anni, colpendolo più volte alla testa con un martello. L’aggressore, dopo l’attacco, si è allontanato dall’istituto e alcuni testimoni lo hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria. I carabinieri, dopo un breve inseguimento investigativo, lo hanno rintracciato presso la sua abitazione, trovando il martello ancora nello zaino. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. 🔗 Leggi su Primacampania.it

