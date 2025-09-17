Firenze, 17 settembre 2025 – Feltrinelli celebra quest’anno il settantesimo anniversario. Una storia coraggiosa, propulsiva, iniziata in un pomeriggio del 1955, quando, in un caffè di via Manzoni a Milano, prendono forma la visionarietà e l'autonomia di pensiero di un editore totale, che da allora non ha mai smesso di esplorare, di evolversi, di innovare. In quel pomeriggio di settant'anni fa, con l'ambizione di "cambiare il mondo e combattere le ingiustizie con i libri", nasce una casa editrice che oggi rappresenta una delle principali imprese indipendenti dell'industria della cultura. L’inizio di una storia coraggiosa Il Gattopardo è il simbolo di questo anniversario: il romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 1958, fa fin da subito parlare di sé per l'intricata storia che ne accompagna la pubblicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 17 settembre, 70 anni di Feltrinelli: il tour fa tappa a Firenze