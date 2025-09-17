14enne accoltellato al parco da 15enne

17.20 Tentato omicidio fra ragazzini a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Un 14enne è stato accoltellato in un parco Già identificato e arrestato l'aggressore.E' un 15enne.E' stato rintracciato mentre si aggirava a piedi con il coltello infilato nella cintura. La vittima sarebbe stata avvicinata mentre giocava con amichetti ed è stata aggredita senza un apparente motivo dal 15enne con tre fendenti al petto e all'addome.Il 14enne trasportato subito in ospedale.E' in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it