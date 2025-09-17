10eLotto con un 9 vinti 120mila euro in provincia di Latina

Grossa vincita a Fondi al 10eLotto. La fortuna è tornata a baciare la provincia di Latina nell’ultimo concorso di martedì 16 settembre.Nella città del sud pontino, come riporta Agipronews, è stato centrato un colpo da 120mila euro grazie a un 9. La schedina che ha portato all'impoprtante premio è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it