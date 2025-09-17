? LIVE! Psg-Atalanta 4-0 | trionfo parigino Dea ko
Psg-Atalanta 4-0. Marcatori: 3? Marquinhos, 39? Kvaratskhelia, 51? Nuno Mendes, 90’+1 Ramos Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (74? Mbaye); Joao Neves (57? Ramos), Vitinha, Fabian Ruiz (55? Zaïre-Emery); Kvaratskhelia (74? Zabarnyi), Mayulu (55? Kang-in), Barcola. All. Luis Enrique A disp. Safonov, Marin, Hernandez, Zaïre-Emery, Mbaye, Kang-In. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (74? Scalvini. 83? Ahanor); Bellanova, De Roon, Musah (74? Brescianini), Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere (46? Samardzic), Maldini (46? Krstovic). All. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - trionfo
La STATUA che celebra la VITTORIA dell'EUROPA LEAGUE sarà svelata il 17 OTTOBRE! #Atalanta #AtalantaBC #Dea #Bergamo #GoAtalantaGo #EuropaLeague #statua #festa #trionfo #UEFA - X Vai su X
Alcaraz domina Sinner: trionfo agli US Open e ritorno sul trono mondiale - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Psg-Atalanta LIVE; FINALE Psg-Atalanta 4-0: Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos calano il poker; Psg-Atalanta diretta Champions League: francesi scatenati, Dea travolta LIVE.
Psg-Atalanta 4-0: video, gol e highlights - Apre le marcature Marquinhos con un tiro ravvicinato, poi Kvara fa tutto da solo e sigla il bis. Riporta sport.sky.it
Il PSG domina contro l’Atalanta, Carnesecchi limita i danni: la prima in Champions finisce 4-0 - 0, Carnesecchi limita il passivo: francesi dominanti e padroni del campo alla prima in Champions League ... Scrive fanpage.it