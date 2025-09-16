Zucchero Fornaciari al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni

Zucchero Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo con ben 12 live all’Arena di Verona. Il 25 settembre Zucchero Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo straordinario con una serie di eventi unici! Al via oggi, martedì 16 settembre, il ritorno live all’Arena di Verona, il palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera. 12 imperdibili show (prodotti da Friends & Partners), di cui i primi 9 già sold out: ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali: 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 e 28 settembre (Sold out) e 6 – 7 e 8 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

