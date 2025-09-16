Zucchero Fornaciari al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni
Zucchero Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo con ben 12 live all’Arena di Verona. Il 25 settembre Zucchero Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo straordinario con una serie di eventi unici! Al via oggi, martedì 16 settembre, il ritorno live all’Arena di Verona, il palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera. 12 imperdibili show (prodotti da Friends & Partners), di cui i primi 9 già sold out: ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali: 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 e 28 settembre (Sold out) e 6 – 7 e 8 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: zucchero - fornaciari
Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari
Zucchero Fornaciari, al via le 12 serate all'Arena di Verona del re del blues per il tour «Overdose d'amore» - X Vai su X
Chiusura dell'Estate con il Concerto della band “BLUESUGAR” tributo a Zucchero Fornaciari Domenica 14 Settembre ore 21.00 – Piazza Castello AUGUSTA #_ - facebook.com Vai su Facebook
Zucchero Fornaciari, al via le 12 serate all'Arena di Verona del re del blues per il tour «Overdose d'amore»; Zucchero Fornaciari torna all’Arena di Verona con 12 show; Zucchero compie 70 anni che celebra con 12 concerti all'Arena.
Zucchero Fornaciari, al via le 12 serate all'Arena di Verona del re del blues per il tour «Overdose d'amore» - Il cantante: «Tra me e questo luogo c’è sempre stata una chimica forte» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
ZUCCHERO questa sera il primo dei 12 show all’Arena di Verona [Scaletta e Info] - L’artista vanta un legame unico con l’anfiteatro veronese: oltre 600 mila spettatori accorsi per i suoi 54 concerti, il record assoluto di 22 show in un solo anno (tra il 2016 e il 2017) e il primato ... Secondo newsic.it