Zola stregato | Yildiz sa accendere la luce è un ottimo esempio per i nostri vivai… Poi sull’inizio di campionato della Juventus dice questo!
Zola, ex leggenda del calcio italiano, ha parlato così del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Queste le sue dichiarazioni. Un’investitura da un numero 10 a un altro. La leggenda del calcio italiano, Gianfranco Zola, ha incoronato Kenan Yildiz, definendolo un «ottimo esempio» per i vivai italiani e promuovendo a pieni voti la Juventus in ottica Scudetto. Intervistato da La Repubblica, “Magic Box” ha analizzato l’avvio di stagione, mettendo i bianconeri in prima fila insieme al Napoli. “Yildiz sa accendere la luce”. Le parole più belle sono per il nuovo gioiello della Signora. « Yildiz? Sa accendere la luce », ha dichiarato Zola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zola - stregato
Zola: «Yildiz sa accendere la luce, è un ottimo esempio...».
Zola stregato: «Yildiz sa accendere la luce, è un ottimo esempio per i nostri vivai…». Poi sull’inizio di campionato della Juventus dice questo! - Zola, ex leggenda del calcio italiano, ha parlato così del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Scrive juventusnews24.com