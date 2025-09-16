Le parole di Gianfraco Zola, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Gianfranco Zola, ex calciatore e attuale osservatore del calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative a La Repubblica, con un focus particolare su Kenan Yildiz, giovane talento della Juve decisivo nell’ultima sfida contro l’ Inter. Secondo Zola, Yildiz ha tutte le qualità per brillare: “Sa accendere la luce, è forte fisicamente, rapido nell’uno contro uno e nel tirare. È un ottimo esempio per i vivai”, ha dichiarato, sottolineando quanto sia importante per i giovani calciatori trarre ispirazione da giocate come quelle del turco. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zola sicuro: «Scudetto? L'Inter troverà la quadra, ma l'incertezza non è un buon segno per un motivo»