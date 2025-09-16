Zingaretti | Bisogna fermare il massacro di Gaza

ROMA – “Bisogna fermare il massacro di Gaza ad opera di Netanyahu e del suo governo di estrema destra. L’Italia e l’Europa non restino a guardare: ne va della dignità e della credibilità della democrazia”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti (foto), ex presidente della Regione Lazio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

