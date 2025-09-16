Yoox striscione in Comune | Azienda indecente Confindustria batta un colpo | il confronto avvenga a Bologna
Bologna, 16 settembre 2025 – Il Comune di Bologna appende uno striscione in Salaborsa in solidarietà ai lavoratori di Yoox, azienda di e-commerce di abbigliamento di lusso che due settimane fa ha annunciato la volontà di licenziare 211 dipendenti (160 a Bologna), mentre continuano scioperi e presidi nelle varie sedi del territorio (un evento è previsto anche a Milano). Yoox, nuova fumata nera: scatta lo sciopero A prendere parola è il sindaco Matteo Lepore: “Da parte dell'azienda c'è un silenzio assordante, si sta comportando in modo indecente, per questo la città inizierà a fare rumore, dopo l'accoglienza che gli ha riservato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
