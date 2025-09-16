Yoox conferma i tagli i sindacati annunciano il proseguimento degli scioperi Previsto per domani un nuovo incontro tra le parti

Si è concluso con un nulla di fatto il secondo incontro tra i sindacati e Yoox Net-a-Porter, l’azienda di e-commerce di abbigliamento di lusso che due settimane fa aveva annunciato di voler licenziare 211 dipendenti, circa un quinto dei 1.091 totali nelle diverse sedi italiane. Dopo che nei giorni scorsi LuxExperience, l’azienda tedesca che ha recentemente comprato Yoox, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, ai sindacati era sembrato almeno possibile trattare la cassa integrazione, ma anche questa possibilità è rapidamente tramontata. «L’incontro odierno avrebbe dovuto servire ad approfondire queste presunte aperture – hanno scritto lunedì i sindacati in un comunicato congiunto -, ma nuovamente l’azienda non ha voluto chiarire le proprie reali intenzioni, se non ripetere l’ormai nota volontà di procedere con i 211 licenziamenti». 🔗 Leggi su Open.online