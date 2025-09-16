Yoox avanti con i licenziamenti i lavoratori bloccano Milano

Il secondo incontro tra i rappresentanti sindacali e Yoox Net-a-Porter si è concluso senza esito. L’azienda, nei giorni scorsi, sembrava poter accettare l’utilizzo di alcuni ammortizzatori sociali al posto dei licenziamenti, annunciati per 211 persone in Italia. La dirigenza ha invece confermato pienamente il proprio piano di ristrutturazione. I sindacati hanno reagito mettendo in atto il piano di scioperi annunciato nelle sedi di Bologna e Milano, le più colpite dai licenziamenti. I dipendenti parteciperanno anche a una manifestazione che si terrà proprio a Milano, dove si trova una delle sedi principale della società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Yoox avanti con i licenziamenti, i lavoratori bloccano Milano

