Yildiz Modric e una sorpresa in attacco | ecco la Top 11 della terza giornata
Nel nuovo episodio de La Tripletta ( guarda qui la puntata integrale ) abbiamo messo in campo la Top 11 della terza giornata di Serie A. Da Yildiz e Çalhano?lu nel Derby d'Italia fino al decisivo Luka Modric in Milan-Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: yildiz - modric
Via alla Serie A 2025-2026: Modric e De Bruyne, la lotta Scudetto, la consacrazione di Yildiz e l’Allegri bis, sarà un campionato tutto da scoprire
Il più forte calciatore della Serie A è Gleison #Bremer . Le stelle del nostro campionato sono due: Luka #Modric ?per talento e vittorie, Kenan #Yildiz per talento e splendente futuro. - X Vai su X
La Serie A ai blocchi di partenza Il Napoli di Conte per la conferma, la Juventus per il rilancio, le novità di Inter, Milan e Roma. E ancora l'esperienza di De Bruyne e Modric e l'obiettivo consacrazione per Yildiz. L'analisi del direttore Renato Maisani ? - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, Modric e una sorpresa in attacco: ecco la Top 11 della terza giornata; Consigli fantacalcio, chi schierare nella 2^ giornata: la stella di David; Consigli fantacalcio, le ultime sulle formazioni della 1^ giornata: esordio Modric, Conte revolution.